Una scena che non vorremmo mai vedere su un campo di pallacanestro e che in maniera drammatica si ripropone con cadenza costante. Un infortunio orribile, arrivato in un momento cruciale della stagione per una pedina fondamentale di una squadra da playoff. Portland vince dopo due overtime contro Brooklyn, ma non sorride di certo al termine di una sfida in cui è stata costretta a salutare per il resto della stagione Jusuf Nurkic (e forse in realtà per molto più a lungo); uscito in barella dal campo a due minuti e mezzo scarsi dalla fine del secondo tempo supplementare. Il lungo bosniaco, impegnato in una lotta per catturare un rimbalzo in attacco con Portland avanti di due lunghezze nel punteggio, atterra male sulla gamba sinistra che si sbriciola letteralmente sotto il suo peso - considerevole, considerando l'altezza e la stazza. Un colpo molto duro, che lascia Nurkic a terra sotto canestro chiaramente dolorante. La reazione istintiva dei giocatori e avversari è quella di allontanarsi, di lasciarlo per qualche istante da solo per evitare di suggestionarsi nel vedere quella scena. L’immediato iintervento dei sanitari invece non può far altro che confermare la diagnosi già evidente dopo che le telecamere per qualche istante indugiano su Nurkic, non rendendosi conto della gravità dell’infortunio. A quel punto, una volta coperta la gamba, arrivano tutti: Damian Lillard, Enes Kanter, Seth Curry. Dalla panchina compare anche un CJ McCollum in borghese, tutti impegnati assieme allo staff medico a sollevare il compagno per metterlo sulla barella e portarlo fuori dal parquet. Il modo peggiore per terminare una partita da record da parte del bosniaco, autore di 32 punti - secondo miglior prestazione in carriera e massimo stagionale - 16 rimbalzi, cinque assist, due recuperi e quattro stoppate. È lui l’anima di un successo fondamentale per i Blazers, che nessuno però adesso vuole festeggiare. Tutto "devastante", come l'unica parola pronunciata da coach Terry Stotts a fine partita.