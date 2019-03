Orlando Magic-Philadelphia 76ers 119-98

Vittoria fondamentale per i Magic in chiave playoff, abili a mettere in fila il quinto successo consecutivo - tutti arrivati in casa, prima volta nella storia della franchigia che la squadra della Florida riesce a fare percorso netto - che porta Orlando a mezza gara di distanza dall’ottavo posto degli Heat alla vigilia dello scontro diretto di Miami. “Loro hanno giocato come noi non abbiamo saputo fare - sottolinea coach Brown - avevano quella disperazione e quella voglia che a noi sono mancate”. Oltre all’assenza di Ben Simmons infatti, l’altra grande mancanza dei Sixers sono stati i canestri per buona parte della ripresa. Philadelphia a 4 minuti e 32 secondi dalla fine del terzo quarto è a un solo punto di distanza dai Magic, prima di smettere di trovare il fondo della retina per un quarto intero. Quasi 12 minuti senza segnare, tirando 0/15 dal campo e ritrovandosi sotto di 23 lunghezze quando Zhaire Smith trova il fondo della retina e interrompe la lunga astinenza di canestri: una tripla che arriva troppo tardi per invertire la tendenza, con Philadelphia che non va oltre i 20 punti e dieci rimbalzi di Joel Embiid e i 15 punti di Tobias Harris - quasi tutti arrivati nella prima metà di gara. Il miglior realizzatore del match invece è Nikola Vucevic, che gioca una partita da All-Star e chiude con 28 punti, 11 rimbalzi e quattro assist tirando 11/21 in soli 29 minuti. Massimo risultato con il minimo sforzo, in attesa della sfida decisiva contro Miami in back-to-back.