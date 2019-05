1 novembre 1946: la prima partita NBA di sempre

Si chiamerà NBA solo tre stagioni dopo, ma la BAA è da considerarsi in tutto e per tutto una versione embrionale della lega oggi in mano ad Adam Silver. Che nasce da un incontro avvenuto in un albergo di New York — l’hotel Commodore — nel giugno del 1946. Cinque mesi dopo, si alza già la prima palla a due. Ci sono dieci squadre USA e una canadese, tutte più o meno sulla East Coast, tutte di proprietà di imprenditori che vedevano il basket come un modo di riempire le arene (spesso di loro proprietà) nelle date lasciate libero dall’hockey. Ecco perché Toronto è perfetta, e proprio agli Huskies — la cui avventura nella BAA durerà solo un anno, quello d’esordio — è chiesto di scendere in campo per la partita inaugurale della lega, che va in scena al Maple Leaf Gardens di Toronto il 1 novembre 1946. I biglietti costano dai 75 centesimi ai 2.5 dollari, prezzi popolari: si deve attrarre gente per uno sport, soprattutto in Canada, poco conosciuto. A giocare contro gli Huskies arrivano i New York Knicks, che a Toronto vanno in treno: alla frontiera non vengono neppure riconosciuti. “Siamo i New York Knicks”, dicono: “Noi conosciamo i Rangers della NHL”, la risposta. “Perfetto, loro giocano a hockey, noi a basket”. Nei Knicks c’è Ozzie Schectman, che passerà alla storia per segnare il primo canestro della BAA/NBA; negli Huskies il miglior giocatore è tale Ed Sadowski, stella a Seton Hall, che da capitano recluta anche il resto del roster. Dieci statunitensi e un solo canadese, che in realtà è nato in Italia, a Beano, frazione di Codroipo, in provincia di Udine: il suo nome è Hank Biasatti. Il più alto di tutti è invece tale George Nostrand, che misura 2.03. A Toronto hanno un’idea: “Can you top this?”, riesci a eguagliarlo? Chi supera i 203 centimetri entra gratis a vedere Huskies-Knicks, ma nessuno dei 7.090 spettatori del Maple Leaf Gardens ha le misure giuste per approfittare dell’offerta. Finisce 68-66 per New York, una sfida che si riproporrà ancora in altre prime volte del basket a Toronto.