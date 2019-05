Uno, cento, mille Jurassic Park

Per gara-1 contro i Golden State Warriors la gente ha iniziato a mettersi in fila alle 7 del mattino, ricevendo poi attorno alle 11 la visita anche di un campione da queste parti mai dimenticato, Chris Bosh. Nel frattempo — visto le dimensioni del fenomeno — la municipalità di Toronto ha dovuto provare a regolamentare questo happening spontaneo di tifosi: all’interno di Jurassic Park, si legge sui cartelli esposti attorno all’area, è vietato far entrare “ogni tipo di arma — da fuoco, coltelli, etc — ma anche bottiglie, lattine, bastoni, aste di bandiere, fuochi d’artificio, skateboard, pattini a rotelle, alcol o cibo che non sia stato acquistato sul posto, droghe e sedie da campeggio”. “A chiunque sia trovato in possesso di questi oggetti verrà proibito l’ingresso” a una delle cinque diverse zone di accesso in cui è stato suddivisa l’area destinata alla visione pubblica della gara. Aree che — è notizia propria di queste ore — adesso sembrano spuntare come funghi anche in altre città in giro per tutto il Canada, prevalentemente in Ontario ma non solo. Dieci cittadine sono state ufficialmente autorizzate a creare il proprio mini-Jurassic Park — da Pickering a Brampton, da Mississauga a New Market, da Winsdor a Halton Hills fino a Halifax, dove i Raptors hanno giocato la loro prima amichevole di sempre nel 1995 — fino al caso del sindaco di Burlington, sempre in Ontario, Marianne Meed Ward che ha chiesto (e ottenuto) di ribattezzare la propria versione di Jurassic Park in Burlassic Park. Le regole per ottenere dalla Maple Leaf Sports & Entertainment (la compagnia che controlla la proprietà tanto dell’hockey che del basket cittadino a Toronto) sono semplici: l’evento dev’essere gratuito, le immagini devono essere trasmesse ad alto volume (comprese le pubblicità televisive) ed è vietato sponsorizzare autonomamente l’evento o utilizzare marchi soggetti a copyright non autorizzati. Ma non è finita qui: per far fronte alla continua richiesta di poter vivere le prime finali NBA dei Raptors insieme ad amici e tifosi con cui si è vissuta tutta una lunga stagione assieme, MLSE ha anche stipulato un accordo con 33 sale cinematografiche in tutto il Canada per l’organizzazione di proiezioni live gratuite di ogni episodio della sfida tra Toronto e Golden State. L’appuntamento allora è a Jurassic Park — fuori dalla Scotiabank Arena ma non solo, in tutto il Canada — per domenica sera, giorno di gara-2.