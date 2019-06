OAKLAND — Il suo ruolo in una squadra che potenzialmente può schierare un quintetto di All-Star è, gioco forza, limitato — e per ora in queste finali NBA Alfonzo McKinnie ha giocato rispettivamente solo 10 minuti in gara-1 e 8 in gara-2, prendendosi in tutto 7 tiri, segnandone 3 e collezionando anche un paio di air ball e qualche errore con cui tradisce l’emozione di giocare a un livello per lui impensabile fino a pochi mesi fa. Non c’è però in tutte le Finals 2019 una storia personale più bella di quella del ragazzo di Chicago, mai scelto dalla NBA e oggi parte della rotazione di una squadra da molti considerata tra le più forti di sempre. Del suo travagliato cammino per arrivare nella lega — passando dagli East Side Pirates della seconda lega lussemburghese fino ai Rayos de Hermosillo della Liga Nacional de Baloncesto Profesional messicana — vi abbiamo già raccontato ma una delle più belle storie che lo riguarda ci porta invece molto più vicino a noi, a quell’Italia dove ha appena concluso la sua ultima stagione — dopo esperienze pure lui esotiche, tra Corea del Sud e seconda lega turca — Keifer Sykes, eliminato con la sua Avellino ai playoff dall’Olimpia Milano solo poche settimane fa e ora (si dice) nel mirino di Venezia. “My man Keifer — lo apostrofa appena gli chiediamo di raccontarci il loro rapporto — è uno dei miei migliori amici, siamo cresciuti assieme, se non ero io a casa sua era lui a stare da me tutto il tempo; abbiamo giocato al liceo assieme e poi anche gli ultimi due anni di college, quando mi sono trasferito a Wisconsin-Green Bay e l’ho raggiunto”. Assieme oggi sono finiti anche in un documentario, Chi-town (visto anche in Italia, presentato al Torino Film Festival e proiettato proprio durante le finali NBA anche a Milano), che racconta il percorso sportivo e umano di Sykes, partendo da quella Chicago che per ogni giocatore di pallacanestro nato negli anni ’90 — McKinnie è del 1992, Sykes del 1993 — vuol dire inevitabilmente trionfi e anelli. “Sono cresciuto a Chicago per cui non potevo non subire l’influenza di Michael Jordan e dei Bulls, forse la miglior squadre di sempre. Anzi — racconta — mi sono appena riguardato il tiro che MJ ha segnato contro i Jazz in gara-6 e sono rimasto senza parole. Con ogni probabilità si tratta di uno dei migliori momenti della storia delle finali NBA, ancora di più per me perché sono di Chicago e tutti noi in città siamo cresciuti con il sogno di diventare come Michael Jordan e vincere tutti i titoli che ha vinto… Io al tempo ero giovane, non capivo realmente cosa stesse succedendo in città ma riguardare oggi quelle immagini, vedere quello che era in grado di fare e finalmente comprendere realmente cosa stava compiendo è stato qualcosa di davvero eccezionale”. Anche perché oggi McKinnie — come Jordan 25 anni prima di lui — è qui a giocarsi anche lui una finale NBA, con la possibilità di mettersi al dito un anello, iscrivendo così il suo nome tra quelli da ricordare nella lunga lista di giocatori usciti dalla città dell’Illinois. “Tutti riconoscono che noi giocatori di Chicago giochiamo duro, c’è una certa fisicità comune a tutti i giocatori della lega — gente come Patrick Beverley ma anche come Tony Allen, che molti avversari definivano il difensore più duro da affrontare in assoluto. La città produce giocatori di questo tipo, che giocano al massimo, con grande energia — e poi allo stesso tempo poi ci sono gli Anthony Davis e i Derrick Rose, campioni a cui Dio ha concesso in dono un talento unico che però anche loro portano in campo quella durezza, fisica e mentale, tipica della città”.