OAKLAND — Steve Kerr si presenta in conferenza stampa e va dritto al punto, senza giri di parole: “Kevin [Durant] non giocherà gara-3, ma sta incrementando sempre di più la sua routine di lavoro in allenamento. Klay è day-to-day, per cui la sua presenza è ancora incerta. Loon[ey] invece è fuori per tutto il resto della serie”. Dimentica Andre Iguodala, ma a domanda risponde: “Andre è OK, gioca. Si è allenato regolarmente”. Eccoli i Golden State Warriors incerottati chiamati a scendere in campo mercoledì notte sull’1-1, per una partita che potrebbe anche indirizzare la serie. Ancora senza il loro MVP delle ultime due finali NBA: “Si allenerà più tardi al nostro centro di allenamento, non qui [gli Warriors sono alla Oracle Arena per il consueto appuntamento con la stampa, ndr]. Qui facciamo solo video e qualche trattamento ma poi nel pomeriggio si allenerà un po’. Per domani ripeto è fuori, ma sta migliorando”. Come a dire: non è impossibile (tutt’altro) pensare a un Kevin Durant in campo in gara-4, venerdì notte, sfruttando quindi altri tre giorni —mercoledì, giovedì, venerdì — di recupero, trattamenti, riposo. Lo dice lo stesso Steve Kerr, nell’esprimere il suo rammarico per la perdita (quella sì, definitiva) di Kevon Looney per la serie: “Abbiamo buone speranze che Klay [Thompson] e KD prima o poi possano scendere in campo”. Già, Klay Thompson. Alle prese con un guaio muscolare al bicipite femorale sinistro, in California tiene banco anche lo status medico del n°11 di Golden State: “Mi ha detto che si sente bene, molto meglio di domenica — dice ancora Kerr — e che pensa di poter essere pronto a scendere in campo. Ma l’ho detto anche l’altra sera: Klay dice sempre di poter giocare, in qualsiasi condizione. Sta a noi stabilire se farlo scendere in campo potrebbe rivelarsi un rischio oppure no. Se gioca, cosa rischia? Se i trainer saranno convinti che non rischia di peggiorare la situazione, allora giocherà; ma se sentiamo che il rischio c’è, allora preferiremmo dargli un altro paio di giorni per recuperare completamente e averlo a disposizione per gara-4”. Un’ipotesi che il diretto interessato — come da copione — preferirebbe evitare. “La decisione arriverà al momento di scendere in campo ma fosse per me ovviamente sarei in campo, non riesco a immaginare di poter saltare una partita [sempre titolare in tutte le sue 120 partite di playoff in carriera, ndr]. Farò tutto il possibile, tutto quello che è nelle mie capacità per esserci, ma alla fine la decisione sarà nelle mani dello staff medico: ovvio che non posso correre il rischio di mettere a repentaglio la mia partecipazione nel resto della serie ma se anche dovessi essere non al 100% ma solo all’80% anche in quelle condizioni mi sento di poter comunque essere pericoloso in campo e di poter aiutare la mia squadra a vincere”.