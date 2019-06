Ricordi sbiaditi per le ultime box-and-one

E così la domanda, “ma qual è stata l’ultima volta che vi siete ritrovati davanti una box-and-one?” è diventata quasi un tormentone: “Posso dirvi con certezza che quando avevo 15 anni ne schierarono una contro di me, per limitarmi, proprio come Toronto ha fatto con Steph. Per cui vuol dire che questo tipo di zona è in giro da parecchio…”, scherza lo stesso Kerr, tiratore mortifero da giocatore (“Contro di me invece non l’hanno mai schierata, non ero certo quel tipo di giocatore, questo ve lo posso assicurare”, gli fa eco Nick Nurse). “Con ogni probabilità l’ultima volta che l’ho dovuta affrontare avevo ancora la maglia dei Wildcats di Davison indosso”, dice Curry. “Alle medie, in qualche torneo AAU, forse al liceo”, azzarda DeMarcus Cousins, ma come al solito a mettere la parola fine a sorrisi e scherzi ci pensa Kawhi Leonard, replicante che esegue gli ordini ricevuti dal proprio allenatore e non si preoccupa del resto: “Cerchi solo di ascoltare quello che ti dice di fare e portare a casa la partita, per cui sono sceso in campo provando a eseguirla al meglio”. L’esperimento però non sembra averlo troppo convinto: “Un paio di volte in transizione ci siamo dimenticati che avremmo dovuto schierarla, per cui ci siamo messi ognuno al nostro posto in corsa, ma in generale non penso sia una difesa che possa funzionare per lunghi periodi. Ad esempio loro non avevano Klay [Thompson] in campo, e se dovesse tornare anche KD… Non penso che funzionerebbe”. Nick Nurse è avvisato.