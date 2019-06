Prima di tutto, la notizia: gli Heat si sono detti interessati a mettere in piedi uno scambio con i Cavaliers per arrivare al contratto di JR Smith; utile per alleggerire il salary cap di Miami, alla ricerca di un po’ di flessibilità che permetta alla franchigia della Florida di migliorare in qualche modo il roster in questa off-season. L’obiettivo degli Heat già da un po’ di giorni è quello di provare a scambiare uno dei contratti pesanti a medio termine rimasti sul groppone della squadra di coach Spoelstra, che più volte ha manifestato la disponibilità a mettere sul mercato Dion Waiters e James Johnson. L’arrivo di Smith funzionerebbe proprio in quest’ottica – ben oltre quindi le ragioni tecniche dettata dalla sua presenza sul parquet, per un giocatore tutto da valutare dopo i mesi sabbatici trascorsi in Ohio a seguito del suo allontanamento dal parquet. Al n°5 dei Cavaliers infatti spetterebbero 15.6 milioni di dollari nella stagione 2019-20, ma soltanto 3.87 di essi sono garantiti. Prenderlo quindi libererebbe la cifra massima, mentre tagliarlo dal roster costerebbe “soltanto” la parte minima prevista dall’accordo. Un gioco contabile che permetterebbe di dare una bella ridimensionata all’enorme cifra che Miami dovrà sborsare alla voce "contratti" nella prossima stagione: aggiungendo al proprio salary cap l'accordo di Smith infatti, gli Heat in cambio potrebbero lasciare andare ad esempio i 15.1 milioni di Johnson (che per il 2020-21 ha una player option da 16 milioni) o in alternativa i 12.1 di Waiters (anche lui con un biennale ancora da smaltire). Operazioni quindi di alleggerimento dall’impatto positivo sul medio periodo, anche a costo di accorciare la rotazione di Miami. L’intento della squadra della Florida è dunque chiaro, a differenza di quello perseguito dai Cavaliers che al momento con difficoltà vedono degli aspetti positivo in una trade di questo tipo.