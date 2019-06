OAKLAND — Kawhi Leonard ha segnato 36 punti, ma sono 6 quelli che tutti si ricordano a caldo. Arrivano al rientro in campo dopo l’intervallo, con i suoi Raptors sotto di 4 punti, 46-42. “In spogliatoio avevamo comunque fiducia, inseguivamo solo di 4 punti fuori casa dopo che nel primo tempo avevamo sbagliato un sacco di tiri smarcati”. E così, appena tornato in campo in avvio di terzo quarto, Kawhi Leonard mette dopo soli 30 secondi e ne fa seguire un’altra 16 secondi dopo, quella che proietta Toronto davanti sul 48-46. “Le due triple di Kawhi in apertura di secondo tempo hanno cambiato la nostra partita”, ammette coach Nurse e il suo collega sulla panchina avversaria, Steve Kerr, non fa che confermare: “Quei due canestri e la maggior intensità difensiva che sono riusciti a mettere in campo nel secondo tempo”. “Kawhi ha giocato alla grandissima — riconosce anche Steph Curry — ha segnato i canestri più importanti, quelli del sorpasso, e da lì in avanti sono stati capaci di mantenerci sempre a distanza”. Lui, Leonard, la partita la legge così, ovviamente in poche parole (come da personaggio) e ovviamente partendo dalla difesa prima ancora che dall’attacco: “Il nostro focus era su Steph [Curry] e Klay [Thompson], volevamo fare di tutto per impedire che entrassero in ritmo. Dall’altra parte abbiamo giocato la nostra pallacanestro, fatta di movimento di palla, cercando di tenere alto il ritmo, lavorando sulle spaziature per sfruttare al massimo i tagli verso canestro. In generale penso che oggi la squadra abbia difeso bene per tutta la partita e poi nel secondo tempo abbia anche iniziato a segnare [i Raptors hanno chiuso con il 50% dal campo e oltre il 53% dall’arco la seconda frazione, dopo aver tirato il 34% nel primo tempo, con 2/17 da tre punti, ndr]”. “Siamo stati bravi a non scoraggiarci quando i tiri non entravano — continua Leonard — quella di non uscire mai dalla partita è una caratteristica di questa squadra”.