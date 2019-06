“Jurrasic Park in the West”: la definizione migliore l’ha data Kyle Lowry, che lo spettacolo però se l’è perso dopo essere rientrato di corsa negli spogliatoi dopo il suono della sirena finale. Mentre lui e i suoi compagni si gustavano con entusiasmo misurato un successo fondamentale che avvicina i Raptors al titolo (in molti hanno sottolineato l'equilibrio di un gruppo che non si è fatto prendere dall'euforia), sugli spalti della Oracle Arena andava in scena una spettacolo mai visto prima in NBA. Nella Lega dei LeBron James e degli Steph Curry infatti, non esiste culturalmente la logica della tifoseria in trasferta: spesso le arene sono piene di appassionati che sostengono la squadra ospite – basta chiedere a chi si ritrova ad affrontare Lakers o Celtics in posti in cui per un paio d’ore sembra di essere in trasferta a guardare i colori delle maglie sugli spalti – ma il tutto resta sempre molto distante dall’idea di supporter che è così radicata nel mondo sportivo europeo. Per questo hanno fatto non poco effetto e scatenato un bel po’ di curiosità le immagini delle centinaia di tifosi canadesi, tutti assiepati nello stesso settore della Oracle Arena, che non avevano intenzione di andarsene subito a casa come fatto dai tifosi degli Warriors, ma sono rimasti dentro a lungo a cantare. “Oh, Canada”, l’inno della nazione a nord degli Stati Uniti, è stato il motivetto ripetuto con più frequenza, oltre ai cori in generale per i Raptors e per i loro beniamini. Uno spettacolo di colori, un tripudio di emozioni e di gioia per chi un’impresa del genere non la dimenticherà in fretta. “Non ho letteralmente mai visto una scena di questo tipo in vita mia”, hanno sottolineato i diversi giornalisti che hanno imbracciato i loro smartphone, filmando l’ennesima grande rappresentazione fisica di un affetto e di un sostegno che va ben oltre la norma: Toronto è la squadra del Canada, di un popolo che ha imparato ad amare la pallacanestro grazie ai Raptors e che adesso sogna di completare un percorso che avrebbe dell’incredibile. Una sola vittoria di distanza dal titolo NBA: un sogno, da celebrare anche sugli spalti della Oracle Arena.