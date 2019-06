A che ore è il Draft NBA 2019? Come vederlo?

Il Draft NBA 2019 è in diretta su Sky Sport NBA a partire dall’1 nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno. Le repliche previste nella giornata successiva (a partire dalle ore 14, sempre su Sky Sport NBA) andranno in onda con il commento in italiano di Dario Vismara e Stefano Salerno.

Come funziona la Lottery NBA?

Lo scorso 15 maggio a tutte le squadre NBA sono state assegnate un determinato numero di combinazioni (decrescente per numero, dalle ultime classifiche in regular season fino a quelle rimaste fuori dai playoff), calibrate in maniera percentuale in proporzione alle possibilità assegnate dal piazzamento finale in stagione. Sono state poi sorteggiate le combinazioni che hanno permesso di assegnare alle 14 squadre una posizione determinata al Draft, seguendo poi dalla posizione n°15 fino alle 60 l’ordine di classifica ottenuto al termine della regular season.

Come funziona il Draft NBA?

Dopo la Lottery (descritta nel paragrafo precedente), le 30 squadre NBA saranno chiamate nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 a selezionare i 60 migliori prospetti su cui puntare dalla prossima stagione. A ogni squadra viene assegnato un breve lasso di tempo in cui fare le ultime valutazioni prima di comunicare al commissioner NBA Adam Silver il nome del giocatore scelto.

Qual è l’ordine delle scelte del primo giro al Draft 2019?

1. NEW ORLEANS PELICANS

2. MEMPHIS GRIZZLIES

3. NEW YORK KNICKS

4. NEW ORLEANS PELICANS - via LOS ANGELES LAKERS

5. CLEVELAND CAVALIERS

6. PHOENIX SUNS

7. CHICAGO BULLS

8. ATLANTA HAWKS

9. WASHINGTON WIZARDS

10. ATLANTA HAWKS – via DALLAS MAVERICKS

11. MINNESOTA TIMBERWOLVES

12. CHARLOTTE HORNETS

13. MIAMI HEAT

14. BOSTON CELTICS – via SACRAMENTO KINGS

15. DETROIT PISTONS

16. ORLANDO MAGIC

17. ATLANTA HAWKS – via BROOKLYN NETS

18. INDIANA PACERS

19. SAN ANTONIO SPURS

20. BOSTON CELTICS – via CLIPPERS

21. OKLAHOMA CITY THUNDER

22. BOSTON CELTICS

23. UTAH JAZZ

24. PHILADELPHIA 76ERS

25. PORTLAND TRAIL BLAZERS

26. CLEVELAND CAVALIERS – via HOUSTON ROCKETS

27. BROOKLYN NETS – via DENVER NUGGETS

28. GOLDEN STATE WARRIORS

29. SAN ANTONIO SPURS – via TORONTO RAPTORS

30. MILWAUKEE BUCKS