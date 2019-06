Non solo NBA: Milano oggi e Milano domani

Tornato in zona Milano – dopo un po’ di vacanza in Sardegna – ovvio che il n°8 agli ordini di coach Rivers ha avuto parole anche per la sua ex squadra, quell’Olimpia Milano che ha da poco messo sotto contratto un ex NBA come Ettore Messina, per gli ultimi 5 anni assistente allenatore di Gregg Popovich a San Antonio. “Sono convinto sia l'uomo giusto per provare a vincere l'Eurolega, per il palmares e il curriculum che può vantare. Ha già vinto quattro volte la manifestazione, sa come si arriva fino in fondo. Non è che Pianigiani non lo sapesse, sia chiaro: io con Simone ho fatto 7 anni meravigliosi in Nazionale, è un allenatore super, ma allo stesso tempo sono felice per Messina. Ci ha provato nella NBA ma non ha avuto la giusta opportunità [e un ruolo da capo allenatore, che inseguiva, ndr] ma Milano è la piazza giusta al momento giusto". Detta la sua sulla Milano di oggi, poi, Gallinari non rinuncia neppure a tener viva la speranza di quei tifosi meneghini che vorrebbero riabbracciarlo nella squadra che lo ha lanciato ad alto livello: "Non ho mai nascosto che mi piacerebbe tornare anche se mi ritengo ancora relativamente giovane [compierà 31 anni ad agosto, ndr] e quindi vorrei restare ancora qualche anno negli Stati Uniti. Ma indossare nuovamente la maglia dell'Olimpia sarebbe un sogno, speriamo solo che il mio corpo regga". Senza dimenticare che prima, già quest’estate, c’è un Mondiale da disputare con la maglia azzurra. Perché Milano – e l’Italia tutta – sono sempre nel cuore.