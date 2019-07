A Sacramento c’era un po’ di attesa per rivedere all’opera Jimmer Fredette, che aveva chiesto e ottenuto ai Phoenix Suns di essere liberato per poter scendere in campo con i Golden State Warriors e chissà, magari ritagliarsi uno spazio nel roster per il prossimo anno. Le cose però non sono andate come sperato, anzi tutt’altro: dopo aver giocato solamente 32 minuti complessivi nelle prime due partite, l’ex prima scelta del Draft 2011 ha deciso di abbandonare la squadra e andarsene, contemplando “altre opzioni” per il suo futuro. Per lui si parla di una partecipazione al The Basketball Tournament, torneo semi-amatoriale a eliminazione diretta che mette in palio 2 milioni di dollari alla squadra vincitrice. Il motivo è presto detto: gli Warriors avevano poco spazio da offrirgli avendo bisogno di valutare giocatori giovani sotto contratto come Jacob Evans, Damian Jones, Jordan Poole, Eric Paschall e Alen Smailagic, e per questo Fredette – probabilmente irritato per i pochi minuti e tiri a disposizione – ha deciso di andarsene, chiudendo con 19 punti complessivi in due partite (14 nella prima e 5 nella seconda). Nell’ultima stagione Fredette ha disputato sei partite ai Suns – dove non ha lasciato un gran ricordo – dopo aver spadroneggiato in Cina con la maglia degli Shanghai Sharks, chiudendo con quasi 37 punti di media e 219 triple a segno, nuovo record del campionato cinese. Dopo quest’ultimo episodio, però, le porte della NBA potrebbero essersi chiuse per il 30enne ex fenomeno del basket collegiale con Brigham Young University.