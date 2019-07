È ormai diventata quasi una tradizione che il debutto della prima scelta assoluta alla Summer League sia attesissimo. Nel caso di Zion Williamson, però, si è andati oltre: i 17.000 biglietti del Thomas & Mack Center di Las Vegas sono andati polverizzati in pochissimo tempo e rivenduti a oltre 500 dollari sul mercato secondario, richiamando a bordo campo personaggi del calibro di LeBron James e Floyd Mayweather. E almeno nel primo tempo il nuovo fenomeno dei New Orleans Pelicans contro i New York Knicks del suo amico R.J. Barrett non ha tradito le attese, segnando 11 punti in 9 minuti con quattro schiacciate mostrando tutto il suo atletismo e la sua esplosività. I Pelicans hanno cominciato la partita cercando subito di alzare un lob per mandarlo a schiacciare, trovandolo poi per una ricezione nei pressi del ferro e i primi due punti della sua serata. Poco dopo Zion ha concesso il bis in situazione di pick and roll e arrivando fino in fondo per l’affondata, ma il vero highlight che ha già cominciato a fare il giro del web è arrivato a metà primo quarto. Williamson ha letteralmente strappato il pallone dalle mani di Kevin Knox ed è andato a schiacciare nel tripudio dei tifosi sugli spalti, mostrando poi i muscoli al giocatore dei Knicks finito per terra. La prima scelta assoluta al Draft ha poi mandato a segno la quarta schiacciata di serata nei secondi finali del primo quarto, raccogliendo gli altri tre dei suoi 11 punti finali dalla lunetta, dove ha però tirato solo 3/6 fermandosi spesso sul primo ferro.

La botta al ginocchio e il terremoto del secondo tempo

Dopo essersi goduti lo show di Williamson prima (con le schiacciate nel riscaldamento) e durante la partita (con quelle in campo), il pubblico di Vegas si è però dovuto accontentare di soli 9 minuti del nuovo fenomeno. Zion infatti ha subito una botta ginocchio-contro-ginocchio ed è stato precauzionalmente tenuto a riposo per tutto il secondo tempo, nonostante i cori di “We Want Zion! We Want Zion!” dell’intera arena. Un approccio precauzionale che continuerà anche per la seconda sfida della Summer League, quella prevista per la notte tra domenica e lunedì con gli Washington Wizards di Rui Hachimura, seguito da oltre 60 giornalisti giapponesi per la sua sfida contro il rookie dei Pelicans. Per Williamson non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave, mentre un po’ più apprensione ha creato il terremoto che è stato percepito al Thomas & Mack Center durante il secondo tempo della partita e che ha portato all’interruzione della gara sul punteggio di 80-78 per New Orleans.