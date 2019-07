Quando i Golden State Warriors hanno annunciato il ritiro di fatto della maglia numero 35 di Kevin Durant, in molti si sono chiesti per quale motivo fosse stato annunciato lui prima di Andre Iguodala. Il motivo era legato alle tempistiche degli scambi della NBA: non appena è diventato ufficiale lo scambio di Iggy ai Memphis Grizzlies (mossa necessaria per motivi di salary cap legati all’arrivo di D’Angelo Russell in sign & trade), gli Warriors hanno annunciato nello stesso comunicato anche il ritiro della maglia del tre volte campione NBA. “Durante l’estate del 2013 abbiamo attraversato un processo di free agency estremamente lungo per cercare di firmare Andre Iguodala” ha scritto il proprietario Joe Lacob. “Al tempo lo vedevamo come una parte vitale di una squadra giovane e in rampa di lancio con aspirazioni di titolo. Sei anni dopo, possiamo dire che avevamo sottovalutato il suo valore per la nostra squadra, sia in campo che nello spogliatoio. Come tutti sanno, Andre si è sacrificato per il bene della squadra e, in una delle storie più belle di questo viaggio, ha vinto il titolo di MVP delle Finals nel 2015. È stato assolutamente vitale per il nostro successo nelle cinque partecipazioni consecutive alle finali e ai nostri tre titoli. Ringraziamo Andre per il suo contributo e non vediamo l’ora di vedere il suo numero ritirato al Chase Center”.