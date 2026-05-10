Dopo tre settimane di riflessioni e valutazioni, Golden State e Steve Kerr hanno trovato l’accordo per prolungare l’accordo che lega il coach alla franchigia per altre due stagioni. Arrivato sulla panchina degli Warriors, Kerr, l’allenatore più pagato di tutta la NBA, proverà quindi a guidare la squadra fino al 2028, con l’intenzione di provare a tornare nei piani altri nella Western Conference

Dopo l’eliminazione patita al play-in per mano di Phoenix, l’aria in casa Warriors sembrava portare alla chiusura di un ciclo, tanto che a fine partita coach Steve Kerr, con il contratto in scadenza, non si era risparmiato un lungo abbraccio con i veterani Steph Curry e Draymond Green. Un abbraccio che sapeva un po’ di addio, ma a tre settimane dalla sconfitta contro i Suns che ha chiuso la stagione Golden State ha raggiunto un accordo con Kerr, che resterà sulla panchina degli Warriors per altre due stagioni. I termini economici dell’accordo, anticipato da ESPN, non sono stati resi noti, ma Kerr, che già nell’ultima stagione aveva guadagnato 17.5 milioni di dollari, rimarrà per distacco l’allenatore più pagato della lega. A esprimere un parere favorevole al prolungamento del contratto di Kerr sarebbero state tutte le parti in causa, a partire da Curry, uomo franchigia, passando per il proprietario Joe Lacob e il General Manger Mike Dunleavy Jr. E con Kerr alla guida, gli Warriors intendono tentare di tornare ai piani alti della Western Conference.