Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

NBA, New York ha il colpo del ko: gara-4 Sixers-Knicks alle 21.30 su Sky Sport

NBA

Dopo aver vinto anche gara-3, i Knicks si ripresentano a Philadelphia con la possibilità di chiudere la serie e andare alle finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo. Di fronte ai Sixers, invece, si prospetta lo spettro di una eliminazione con tanto di cappotto contro una storica rivale. La diretta di gara-4 inizia alle 21.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live a cura di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

Dopo l’impresa compiuta al primo turno, con la clamorosa rimonta su Boston e la rimonta dall’1-3Philadelphia prova a credere al bis contro New York. Stavolta, però, la situazione di partenza è ancora più disperata, perché i Sixers sono sotto 0-3 e in gara-3 sembrano aver dato tutto ciò che avevano, rischiando anche un Joel Embiid in condizioni precarie, solo per cedere di fronte alla superiorità dei Knicks. E se forse pensare di ribaltare la serie è davvero troppo, di certo i ragazzi di coach Nick Nurse vorranno evitare il cappotto contro una storica rivale, che viceversa non vede l’ora di chiudere i conti e, affidandosi ad un Jalen Brunson semplicemente immarcabile, tornare alle finali della Eastern Conference a un anno di distanza. L’appuntamento è per questa sera alle 21.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live a cura di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Kerr resta a Golden State per altri due anni

NBA

Dopo tre settimane di riflessioni e valutazioni, Golden State e Steve Kerr hanno trovato...

Cavs-Pistons gara-3 LIVE su Sky Sport Basket

NBA

Dopo aver perso i primi due episodi della serie giocati a Detroit, i Cavs si trovano nelle...

Denver si cambia: Jokic e Adelman soli intoccabili

NBA

Partiti con l’idea di giocarsi il titolo, i Nuggets hanno chiuso la loro stagione con una dolora...

Lakers furiosi con gli arbitri: "Manca rispetto"

NBA

I Los Angeles Lakers hanno perso anche gara-2 contro gli Oklahoma City Thunder, finendo sotto 0-2...

Serataccia Harden: più palle perse che canestri

NBA

James Harden ha vissuto un’altra serata difficile, chiudendo gara-2 contro i Detroit Pistons con...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS