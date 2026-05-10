Dopo l’impresa compiuta al primo turno, con la clamorosa rimonta su Boston e la rimonta dall’1-3, Philadelphia prova a credere al bis contro New York. Stavolta, però, la situazione di partenza è ancora più disperata, perché i Sixers sono sotto 0-3 e in gara-3 sembrano aver dato tutto ciò che avevano, rischiando anche un Joel Embiid in condizioni precarie, solo per cedere di fronte alla superiorità dei Knicks. E se forse pensare di ribaltare la serie è davvero troppo, di certo i ragazzi di coach Nick Nurse vorranno evitare il cappotto contro una storica rivale, che viceversa non vede l’ora di chiudere i conti e, affidandosi ad un Jalen Brunson semplicemente immarcabile, tornare alle finali della Eastern Conference a un anno di distanza. L’appuntamento è per questa sera alle 21.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live a cura di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.