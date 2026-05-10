Dopo aver vinto anche gara-3, i Knicks si ripresentano a Philadelphia con la possibilità di chiudere la serie e andare alle finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo. Di fronte ai Sixers, invece, si prospetta lo spettro di una eliminazione con tanto di cappotto contro una storica rivale. La diretta di gara-4 inizia alle 21.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live a cura di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna
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Dopo l’impresa compiuta al primo turno, con la clamorosa rimonta su Boston e la rimonta dall’1-3, Philadelphia prova a credere al bis contro New York. Stavolta, però, la situazione di partenza è ancora più disperata, perché i Sixers sono sotto 0-3 e in gara-3 sembrano aver dato tutto ciò che avevano, rischiando anche un Joel Embiid in condizioni precarie, solo per cedere di fronte alla superiorità dei Knicks. E se forse pensare di ribaltare la serie è davvero troppo, di certo i ragazzi di coach Nick Nurse vorranno evitare il cappotto contro una storica rivale, che viceversa non vede l’ora di chiudere i conti e, affidandosi ad un Jalen Brunson semplicemente immarcabile, tornare alle finali della Eastern Conference a un anno di distanza. L’appuntamento è per questa sera alle 21.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live a cura di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.