Draft Lottery, l'ordine di scelta in diretta LIVE

Alle 21 si decide l'ordine di scelta del prossimo Draft NBA, che si terrà nella notte tra il 23 e il 24 giugno. Washington Wizards, Indiana Pacers e Brookyn Nets hanno le maggiori chance di vincere la numero 1 assoluta, ma la lotteria ha sempre regalato soprese. Segui l'annuncio dei risultati nel nostro liveblog
in evidenza
Quali sono le probabilità per ogni squadra nella Draft Lottery?
Di seguito è riportato l'ordine di selezione per il Draft 2026 e la probabilità di vincere la prima scelta assoluta.
- Washington Wizards: 14%
- Indiana Pacers: 14%
- Brooklyn Nets: 14%
- Utah Jazz: 11.5%
- Sacramento Kings: 11.5%
- Memphis Grizzlies: 9%
- Atlanta Hawks: 6.8%
- Dallas Mavericks: 6.7%
- Chicago Bulls: 4.5%
- Milwaukee Bucks: 3%
- Golden State Warriors: 2%
- OKC Thunder: 1.5%
- Miami Heat: 1%
- Charlotte Hornets: 0.5%
Meno di mezz'ora all'inizio
Tra meno di mezz'ora l'inizio della Lottery, a seguire alle 21.30 comincerà gara-4 tra Philadelphia 76ers e New York Knicks (in diretta su Sky Sport Basket col commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna)
Cos'è la NBA Draft Lottery?
- La NBA Draft Lottery determina l'ordine di selezione per le prime 14 scelte del Draft NBA. I sorteggi vengono tenuti per determinare le prime quattro scelte. Le restanti squadre partecipanti alla Lottery selezioneranno nelle posizioni da cinque a 14 in ordine inverso dei loro record nella regular season 2025-26.
- L'ordine di selezione del primo turno (n. 15-30) e dell'intero secondo turno (n. 31-60), è determinato dall'ordine inverso del record della regular season. Ogni squadra NBA riceve una selezione nel primo turno e una selezione nel secondo turno.
Quali squadre partecipano alla Draft Lottery 2026?
Le squadre idonee per la Draft Lottery sono le 14 squadre che rimaste fuori dai playoff. Le probabilità vengono determinate dopo che la regular season 2025-26 è stata completata e dopo che i tie-break sono stati sorteggiate tra squadre con record identici.
Come funziona veramente la Lottery?
Durante la diretta televisiva vengono solo annunciati i risultati di un sorteggio che si è già tenuto poco prima della diretta in una stanza separata poco prima della trasmissione. Alcuni membri dei media, funzionari NBA e rappresentanti delle squadre partecipanti saranno presenti nella stanza per assistere al sorteggio e sono reclusi senza possibilità di comunicazione con l’esterno fino al termine della trasmissione.
Come avviene il sorteggio della Lottery
- Il sorteggio utilizza 14 palline da ping-pong, numerate da 1 a 14. Ci sono 1.001 combinazioni possibili quando quattro palle vengono pescate su 14, indipendentemente dal loro ordine di selezione. Prima della lotteria, 1.000 di quelle 1.001 combinazioni saranno assegnate alle 14 squadre della lotteria partecipanti proporzionalmente al loro record.
- Per il sorteggio, tutte le 14 palline vengono posizionate nella macchina della lotteria. Vengono mescolate per 20 secondi, poi viene pescata la prima palla. Le palline rimanenti vengono mescolate nella macchina della lotteria per altri 10 secondi, quindi la seconda palla viene estratta. C'è un altro mix di 10 secondi, e poi viene pescata la terza palla. C'è un mix finale di 10 secondi, e poi viene pescata la quarta palla. La squadra a cui è stata assegnata la combinazione delle quattro palle estratte dalla macchina riceverà la scelta numero 1 nel Draft NBA.
- Le palline da ping-pong vengono poi rimesse nella macchina e lo stesso processo viene ripetuto per la seconda, la terza e la quarta scelta. Se la stessa squadra viene estratta più di una volta (o se viene sorteggiata l'unica combinazione non assegnata), allora il risultato viene scartato e viene sorteggiata un'altra combinazione di quattro palle.
- Gli intervalli di 20 secondi e 10 secondi in cui le palline vengono mescolate nella macchina sono monitorati da un cronometrista che si allontana dalla macchina e segnala all'operatore della macchina che il periodo di tempo applicabile è trascorso.
- L'annuncio dei risultati della lotteria viene fatto dal Vice Commissioner NBA e Chief Operating Officer Mark Tatum, che aprirà le buste in ordine inverso (cioè, la 14^ scelta per prima e la prima scelta per ultima). Un secondo rappresentante di ogni squadra partecipante siederà sul palco per l'annuncio. Tatum, i rappresentanti della squadra sul palco e chiunque non fosse presente nella stanza dell’estrazione non vengono informati dei risultati della lotteria prima che le buste vengano aperte.
Perché il Draft 2026 promette così tanto
Nella classe del 2026 manca un talento di grande rilievo come potevano essere Victor Wembanyama nel 2023 o Cooper Flagg nel 2025, ma ci sono giocatori di ottime prospettive come AJ Dybantsa di BYU, Darryn Peterson di Kansas, Cameron Boozer di Duke e Caleb Wilson di North Carolina che dovrebbero finire nelle prime quattro scelte — anche se l’ordine in cui verranno selezionati è ancora in dubbio
Anche Luigi Suigo e Francesco Ferrari tra i giocatori dichiarati al Draft
Tra i 71 giocatori che si sono candidati per il Draft ci sono anche gli italiani Luigi Suigo, in forza al Mega nell’ultima stagione, e Francesco Ferrari della Virtus Bologna. Entrambi hanno però tempo fino al 13 giugno per poter ritirare la propria candidatura
Perché i Clippers osservano la Lottery con attenzione (e terrore)
- Tra gli aspetti più interessanti di questa Lottery c’è quello che accadrà con la scelta degli Indiana Pacers, che è sostanzialmente un “testa o croce”. Se i Pacers manterranno la scelta alla 1, 2, 3 o 4, i Clippers riceveranno la prima scelta 2031 senza protezioni per effetto dello scambio di Ivica Zubac; se invece finirà alla 5 o alla 6, i Clippers riceveranno la scelta già nel Draft di giugno. I Pacers hanno il 52% di tenere la scelta e il 48% di cederla: davvero un 50-50.
- Allo stesso tempo però la scelta numero 12 dei Clippers è in realtà degli Oklahoma City Thunder per via dello scambio di Paul George del 2019 (da cui OKC ha già ricevuto Shai Gilgeous-Alexander). Quella scelta ha il 7% di possibilità di finire in top-4 e l’1.5% di possibilità di essere la numero 1 — terrorizzando non solo i Clippers, ma l’intera lega
Gli Hawks si sfregano le mani per la scelta dei Pelicans o dei Bucks
Atlanta ha appena terminato una stagione da 46 vittorie e un primo turno dei playoff, ma avrà la possibilità di scegliere potenzialmente molto in alto nel Draft. Gli Hawks infatti riceveranno la migliore delle scelte tra quella dei New Orleans Pelicans e quella dei Milwaukee Bucks — assicurandosi così non solo il 90% di possibilità di scegliere in top-8, ma anche un 40% complessivo di chance di salire in top-4
Tutti i rappresentanti per le squadre sul palco
Le 15 squadre interessate alla Lottery hanno scelto questi rappresentanti nella trasmissione:
- Atlanta Hawks: Onsi Saleh (general manager)
- Brooklyn Nets: Vince Carter (leggenda)
- Charlotte Hornets: Kon Knueppel (giocatore)
- Chicago Bulls: Toni Kukoč (leggenda)
- Dallas Mavericks: Rolando Blackman (leggenda)
- Golden State Warriors: Larry Harris (dirigente)
- Indiana Pacers: T.J. McConnell (giocatore)
- Memphis Grizzlies: Tayshaun Prince (dirigente)
- Miami Heat: Alonzo Mourning (leggenda)
- Milwaukee Bucks: Mallory Edens (parte della proprietà)
- Oklahoma City Thunder: Nick Collison (leggenda)
- Sacramento Kings: Scott Perry (general manager)
- Utah Jazz: Keyonte George (giocatore)
- Washington Wizards: John Wall (leggenda)