Draft Lottery, l'ordine di scelta in diretta LIVE

Durante la diretta televisiva vengono solo annunciati i risultati di un sorteggio che si è già tenuto poco prima della diretta in una stanza separata poco prima della trasmissione. Alcuni membri dei media, funzionari NBA e rappresentanti delle squadre partecipanti saranno presenti nella stanza per assistere al sorteggio e sono reclusi senza possibilità di comunicazione con l’esterno fino al termine della trasmissione.