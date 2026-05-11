Il suo tabellino personale alla fine dice di 24 punti in poco più di 27 minuti giocati senza errori al tiro , ma la verità è che anche in gara-4 Philadelphia è stata travolta dai Knicks senza mai davvero riuscire a impensierire gli avversari. E così per i Sixers è arrivata la quarta sconfitta consecutiva che ha chiuso l’amarissimo cappotto con cui New York ha eliminato Joel Embiid e compagni dai playoff . Dopo la partita il camerunese, ancora una volta limitato dai problemi fisici ormai cronici, ha voluto ribadire l’ottimismo quanto al suo futuro dal punto di vista della tenuta atletica , ma si è mostrato molto meno fiducioso quanto ai possibili sviluppi che potrebbe prendere la situazione in casa Sixers dopo un’altra stagione deludente .

Embiid, il ginocchio e il futuro di Philadelphia

“Ho fiducia nei miei mezzi, più che mai” ha dichiarato Embiid dopo la sconfitta di gara-4, “ovviamente il ginocchio è stato al centro delle mie preoccupazioni, ma ora come ora non ci penso e il mio obbiettivo è di poter giocare più partite nella prossima stagione”. L’ex MVP, che è sceso in campo 38 volte in regular season e ha giocato solo 7 delle 11 partite di playoff disputate di Philadelphia, ha ricevuto anche i complimenti da parte di coach Nick Nurse per l’impegno profuso nel tentare di tornare il prima possibile al fianco dei compagni e per la capacità di giocare sul dolore. Quanto al futuro della squadra e alla sua eventuale permanenza, però, Embiid, che con Philadelphia ha un contratto valido fino al giugno del 2029, si è mostrato decisamente meno fiducioso: “Non ho idea di cosa possa succedere qui ai Sixers, non ho nemmeno la certezza di essere qui l’anno prossimo”.