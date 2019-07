La Summer League di Las Vegas rappresenta la prima occasione per vedere i giocatori scelti al Draft con le loro nuove maglie. Con Zion Williamson subito fuori dai giochi dopo un solo tempo e Ja Morant che non scenderà in campo, le attenzioni di tutti si sono inevitabilmente spostate sulla terza scelta assoluta all’ultimo Draft, R.J. Barrett. E i risultati sono stati a dir poco scoraggianti fino a questo momento: il canadese dei New York Knicks ha deluso all’esordio contro i Pelicans chiudendo con 4/18 al tiro per 10 punti, segnando solo una delle otto conclusioni da tre punti tentate. Ancora peggio è andata ieri notte nella seconda partita contro Phoenix, cominciata convertendo uno spettacolare alley-oop alla prima azione offensiva della gara, ma conclusa con un altro pessimo 3/15 dal campo (1/8 da tre) e soprattutto 8 palle perse a fronte di un solo assist. Barrett è sembrato in difficoltà nel creare attacco dal palleggio, venendo più volte derubato del pallone quando avanzava in uno contro uno, e ha sbagliato tutte le conclusioni piedi-per-terra (alcune completamente smarcate) costruite per lui dai compagni, tra cui anche due giovani come Mitchell Robinson e Kevin Knox su cui i Knicks contano per il presente e per il futuro.

Le prime critiche a R.J.: "Non ha lavorato sul suo gioco"

Ancora peggio è il fatto che queste prestazioni sono arrivate davanti agli occhi del suo allenatore David Fizdale, dell’intera dirigenza dei Knicks e soprattutto del proprietario James Dolan sugli spalti. Per carità, la Summer League serve proprio per fare i conti con questi “growing pains”, ma la scarsa attitudine a passare il pallone ai compagni e la difficoltà nell’attaccare dal palleggio anche in un contesto con pochi giocatori NBA davanti a sé hanno fatto sollevare qualche dubbio. "C’è molto che non sappiamo di R.J. Barrett, ma una cosa la sappiamo” ha scritto l’allenatore/giornalista David Thorpe su Twitter. “Non ha lavorato sul suo gioco e non ha imparato come si gioca. Non è insolito per le scelte altissime al Draft: sono stati occupati nel fare apparizioni in giro. Le scelte più basse e gli altri invece hanno lavorato duro".