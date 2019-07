Il roster assemblato dal Michael Jordan business man (uomo simbolo del suo Jordan Brand) è di gran lunga migliore di quello assemblato dal Michael Jordan proprietario (degli Charlotte Hornets): Russell Westbrook, Chris Paul, Blake Griffin, Jimmy Butler, Kemba Walker, Carmelo Anthony e da poco anche Jayson Tatum e Rui Hachimura sono tutti atleti direttamente scelti dall’ex n°23 dei Chicago Bulls come testimonial del proprio brand, cui ora va ad aggiungersi in pompa magna anche la primissima scelta all’ultimo Draft, quello Zion Williamson da molti considerato il talento speciale capace di definire un’epoca anche all’interno della NBA. Le parole con cui Michael Jordan lo ha presentato vanno in questa direzione: “Ci ha detto che schioccherà il mondo e ci ha chiesto di credergli: lo abbiamo fatto”. “Il suo carattere e l’incredibile dedizione che dimostra sono di grande ispirazione per tutti — ha continuato MJ — e sono una parte fondamentale della nuova infornata di talento a cui affidiamo la guida del brand per il futuro”. Entusiasmo ovviamente condiviso dalla prossima matricola dei New Orleans Pelicans: “Mi sento incredibilmente onorato di entrare a far parte della famiglia di Brand Jordan. Fin da piccolo ho sempre sognato di poter entrare a far parte della NBA e avere il tipo di impatto che ha avuto — e che continua ad avere — Michael Jordan, uno di quegli atleti speciali a cui mi sono ispirato crescendo”. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Zion”, afferma Craig Williams, presidente del brand. "È incredibile vederlo giocare con la sua passione smisurata: in Zion ritrovo qualcosa di speciale, che mi ricorda MJ da giovane”. Un paragone tanto impegnativo quanto stimolante, visto anche le voci che a quanto si dice diano all’accordo un valore di 75 milioni di dollari per 7 anni: sta ora alla nuova superstar dei Pelicans dimostrarsi all’altezza.