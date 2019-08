È consuetudine festeggiare il compleanno della NBA il 1 novembre, ricordando la prima partita nel 1946 tra i New York Knickerbockers e i Toronto Huskies. Ma c’è in realtà un altro compleanno a cui è effettivamente legato il nome preciso della National Basketball Association: nel ’46, infatti, la gara tra New York e Toronto – sulla quale gli abbonati di SkyQ possono trovare un mini-documentario on demand registrato dalla città canadese durante le ultime Finals – venne disputata sotto l’egida della Basketball Association of America (BAA), mentre il 3 agosto 1949 la NBA per come la conosciamo oggi nacque dalla fusione di quella lega e la National Basketball League (NBL). Sono quindi oggi 70 anni che esiste la NBA con questo nome, anche se l’ulteriore salto di qualità arrivò nel 1976, data del “merger” con la ABA che le aveva fatto concorrenza nel decennio precedente introducendo tantissime innovazioni, tra cui la linea dei tre punti. Nessuno a quel tempo avrebbe potuto immaginare il successo globale che ha poi avuto nel decennio successivo, passando da sport che veniva trasmesso in differita in seconda serata ad assoluto fenomeno globale grazie a Magic Johnson, Larry Bird e successivamente Michael Jordan. Se oggi le tre lettere della NBA sono diventati un brand conosciuto in tutto il mondo è grazie al livello assoluto del campionato, l’unico che mette assieme tutti i migliori atleti del pianeta in un’unica competizione e ci fa svegliare ogni mattina con la voglia di scoprire cosa è successo. Perciò, tanti auguri NBA!