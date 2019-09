A sentire quelli ben informati, appena chiusa la trade con New Orleans per assicurarsi Anthony Davis, il front office dei Lakers ha ricevuto una telefonata importante. Dall’altra parte della (metaforica) cornetta, niente meno che LeBron James, con un messaggio chiaro: “Dobbiamo utilizzare AD al meglio: deve diventare lui il punto focale del nostro attacco”. Un’investitura di assoluto valore, che il neo arrivato a Los Angeles interpreta così: “Per tutta la mia carriera sono sempre stato il punto focale della mia squadra ma avere un giocatore del calibro di LeBron che sceglie di riconoscermi questo ruolo agli occhi del front office e del coaching staff è sicuramente un onore”. Un onore ma anche un onere, e Davis è il primo a esserne consapevole: “So quali sono le conseguenze di un ruolo del genere, e non le prendo alla leggera. Voglio essere all’altezza di questo compito. Penso di avere le capacità per riuscirci e ovviamente con l’aiuto di tutta la squadra sono convinto che potrà essere ancora più facile. Abbiamo un grande roster”. E l’ultima affermazione è proprio quella che introduce un proclama forse inaspettato, con cui l’ex giocatore dei Pelicans non nasconde le sue ambizioni in maglia gialloviola. “Se stiamo lontani dagli infortuni abbiamo una squadra che può vincere il titolo. Lo stesso vale per il nostro coaching staff. Quello che dobbiamo fare però è avere il giusto approccio mentale, fin dal primo giorno di training camp, per tutta la preseason e poi per la durata di tutta la stagione regolare. Il nostro approccio non deve cambiare a seconda di chi incontriamo, mai. Tutto deve iniziare e finire con noi: gli avversari non contano, quello che succede fuori dal nostro spogliatoio non conta. Se saremo in grado di fare così, tutto andrà bene”, assicura Davis. Forse anche per questo – su richiesta espressa di LeBron James – i Lakers si ritroveranno per un mini-training camp informale prima di quello ufficiale, per non lasciare davvero nulla al caso in quella che per molti – da “King” James all’organizzazione, lontana dai playoff negli ultimi 6 anni – è vista come la stagione del riscatto.