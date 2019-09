Uno dei segreti peggio tenuti della NBA è che l’altezza dei giocatori è più che altro indicativa. Spesso giocatori ben al di sotto dei 6 piedi (183 centimetri) venivano ufficialmente messi a quella quota quasi in automatico, regalando anche un paio di pollici per farli sembrare meno piccoli. Viene in mente il caso di Kemba Walker, ufficialmente alto 6 piedi e 1 (185 centimetri) ma ben al di sotto di quella altezza. E lo stesso succede anche per i più alti, a cui vengono tolti centimetri oppure mantenute altezze ormai datate: il caso più eclatante è certamente quello di Kevin Durant, ufficialmente alto 6 piedi e 9 pollici (206 centimetri) ma, per sua stessa ammissione, realmente oltre i 7 piedi (213 centimetri). La NBA ha deciso di porre fine a tutto questo: secondo quanto scritto da Marc Stein del New York Times su Twitter, la lega ha reso noto alle squadre che bisogna assicurarsi dell’altezza e dell’età precisa di ogni giocatore entro la prima settimana di training camp, sottoponendo poi i dati all’Olympic Tower. Di fatto, l’idea è quella di rendere ancora più trasparente la NBA (l’indicazione ufficiale, tra l’altro, è quella di misurare i giocatori senza scarpe, proprio per essere precisi al massimo) e, nel caso dell’età, evitare casi come quello di Buddy Hield (che lo scorso dicembre è “magicamente” invecchiato di due anni in una notte). Non è stata imposta invece l’indicazione del peso, con la giustificazione che è un dato che può cambiare molto sia durante la stagione che di anno in anno. Se le indicazioni verranno rispettate alla lettera, sarà sicuramente interessante scoprire quanti centimetri in più o in meno si sono dati i giocatori NBA per tutti questi anni.