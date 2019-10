Kerr: “Continuerò a portare avanti le mie battaglie, è un mio diritto”

Le parole di Trump però non porteranno certo a un cambio di registro da parte dell’allenatore dei Warriors, da sempre in prima fila in numerose battaglie: “Come ho già spiegato ieri, parlo ed espongo la mia opinione soltanto sulle questioni in cui mi sento a mio agio. Gli argomenti che padroneggio al meglio. Ho spesso detto la mia rispetto al controllo da applicare sulla vendita delle armi ad esempio, una delle cose che mi stanno più a cuore. Un aspetto cruciale per il nostro futuro. Ci ritroviamo a commentare eccidi di massa praticamente ogni giorno: personalmente sono in contatto con diverse associazioni che combattono per regolarizzare la vendita di armi. E non smetterò certo di parlarne dopo questo spiacevole episodio. È un mio diritto, questa è la ragione per cui sono orgoglioso di essere americano e amo la nostra nazione". Kerr inoltre comprende il punto di vista di chi si aspettava una presa di posizione da parte sua e degli Warriors nei confronti della Cina, ma sottolinea come l’aspetto conoscitivo resti fondamentale. Bisogna approfondire prima di esprimere un’opinione: “Gli stessi che mi chiedono di pensare solo allo sport sono quelli che poi pretendono che allarghi i miei orizzonti. Ma se parlo del controllo delle armi è perché spero che nessun americano sia costretto a piangere la morte di un proprio congiunto a seguito di un evento violento, come accaduto alla mia famiglia nel caso di mio padre. È qualcosa che mi tocca nel profondo, che ho approfondito e al quale sto dedicando la mia vita. Ma non posso parlare di tutto. Penso alla Corea del Nord, non ne conosco i dettagli. Oppure alla situazione in Ucraina, non sono in grado di avere un’opinione strutturata. Fare il giro del mondo a parole a caccia di questioni spinose è ridicolo. Siamo fortunati a vivere in un posto in cui è permesso parlare liberamente e io continuerò a esercitare questo mio diritto. Ma la libertà sta anche nel restare in silenzio quando non ci si sente a proprio agio con un argomento”. Caso chiuso quindi, forse, in attesa che qualcosa cambi anche a Washington: “Mi rendo conto però che i buoi sono scappati dalla stalla ormai da molto tempo. A livello personale questa esperienza mi ha fatto capire quanto siamo arrivati in basso. La mia speranza è che in futuro si possano trovare delle figure in entrambi gli schieramenti politici in grado di unificare e restituire un po’ di dignità alla figura che occupa lo Studio Ovale. Spero che le cose prendano questa direzione”.