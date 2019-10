NBA, Buddy Hield provoca il suo GM Vlade Divac: "Dove sono i soldi?". VIDEO

Buddy Hield non ha fatto mistero di non aver apprezzato del tutto l’offerta ricevuta dai Sacramento Kings per un eventuale rinnovo. Lo ha fatto a parole e poi anche a gesti. Prima il giocatore ha definito i 90 milioni di dollari per 4 anni “un insulto”, sostenendo di “avere un valore sul mercato sicuramente superiore”, soprattutto quando “il front office parla di me come del giocatore franchigia”. E poi — quando i Kings si sono ritrovati in palestra, aprendo al pubblico una sfida 5-contro-5 di esibizione — ha fatto seguire i fatti alle parole. Dopo una schiacciata, il n°24 dei Kings, tornando in difesa, si è (scherzosamente?) rivolto al suo general manager Vlade Divac, seduto in prima fila, facendogli il gesto dei soldi con le mani, strofinando pollice e indice in maniera abbastanza plateale. Divertita la reazione di Divac, scoppiata a ridere davanti alla richiesta del suo giocatore, ma il rischio — dopo l’analoga tiepida risposta di Bogdan Bogdanovic alle prime offerte di rinnovo — è che nel nord della California se la franchigia non manda in fretta messaggi di un certo tipo i talenti più forti della squadra possano guardare altrove. Dove le offerte non mancano.