FRANK NTILIKINA | Nessuna estensione, ma i Knicks hanno deciso di esercitare l’opzione per la stagione 2020/21: un accordo di un anno da 6.3 milioni di dollari | Una decisione che nel caso del talento francese può essere letta come il modo più “veloce” per liberarsi dai vincoli contrattuali con New York per poter andare a caccia di una nuova squadra una volta free agent