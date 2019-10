Fischi, spot e canestri: la prima di Kawhi a L.A.

Nel 2019 non c’è stato un giocatore più importante in NBA di Kawhi Leonard. Il titolo vinto con la maglia dei Toronto Raptors e il suo passaggio agli L.A. Clippers portandosi dietro anche Paul George hanno cambiato la storia dell’ultimo anno della lega, anche per gli effetti collaterali che hanno provocato per le altre squadre. Ma mentre a Toronto festeggiavano la consegna degli anelli, lui a Los Angeles si preparava al debutto con la sua nuova squadra nell’attesissimo derby contro i Lakers — e i tifosi gialloviola presenti allo Staples (nonostante fosse una gara casalinga dei Clippers) gli hanno fatto subito sentire un “caldo” benvenuto. Leonard è stato infatti fischiato sonoramente quando il suo nome è stato annunciato dallo speaker, quando ha preso la parola per salutare i tifosi di casa (tanto da doversi fermare e ricominciare a parlare più forte al microfono) e anche al suo primo viaggio in lunetta della partita, non perdonandogli il fatto di aver preferito i Clippers ai Lakers nei primi giorni di luglio. Poi però Leonard ha risposto nell’unica maniera in cui sa rispondere: con i fatti in campo. Dopo un primo quarto da due errori e due palle perse, nel secondo quarto ha segnato sette canestri in fila — tra cui una torreggiante schiacciata mancina — propiziando il parziale da 40-29 che ha portato in vantaggio i padroni di casa dopo un inizio difficile. L’MVP delle Finals ha poi chiuso come miglior marcatore del match con 30 punti in 31 minuti e mezzo, aggiungendo anche 6 rimbalzi, 5 assist, due recuperi e una stoppata in una prestazione da 10/19 al tiro e 9/10 ai liberi, pur perdendo 6 palloni e segnando solo una delle cinque triple tentate. E alla fine della partita non si sentivano più i fischi, ma solo le urla di felicità dei tifosi dei Clippers. “Ha creato il parziale da solo” ha detto coach Doc Rivers. “È quello che fa: lascia che il suo gioco a parlare. Ed è così che dovrebbero andare le cose. Prima della palla a due, mentre tutti si scambiavano saluti e si muovevano, lui era lì fermo ad aspettare che finalmente si cominciasse a fare sul serio”.



I due spot che hanno lanciato la partita



Ad aumentare l’attesa per il suo debutto contro i Lakers ci hanno pensato anche due spot pubblicitari nell’immediata vigilia della gara. Il primo lo ha visto protagonista insieme a Paul George per il lancio del nuovo film Terminator: Dark Fate in compagnia ovviamente di Arnold Schwarzenegger (che lo ha accolto a L.A. dicendogli “È bello avere qui un altro Terminator”) e l’attrice Sarah Connor (che lo ha preso in giro per la risata robotica diventata virale lo scorso anno). Uno spot che si è concluso con Leonard che si gira e smette improvvisamente di ridere, con gli occhi che diventano rossi — proprio come Terminator.