Il giocatore italiano dei Thunder è stato uno dei più positivi per OKC nella sfida persa contro Houston: Gallinari ha chiuso con 17 punti e cinque rimbalzi nella sconfitta per 116-112, raccolti anche grazie a una giocata in palleggio molto particolare. Una partenza dall'arco dopo una finta, conclusa prima con una virata contro il Barba - con tanto di colpo involontario dove fa più male rifilato all'All-Star dei Rockets - e poi una super schiacciata sulla testa di Clint Capela