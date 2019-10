Kanter, che combini? svelata la maglia dei Celtics

Sui social basta poco, davvero nulla per lasciare una traccia e non poter più tornare indietro. Lo sa bene Enes Kanter, che a causa di un tweet scritto più di tre anni fa contro il presidente Erdogan ha visto disgregarsi davanti ai suoi occhi la vita per come la conosceva fino a quel momento. In quel caso fu una consapevole presa di posizione contro il regime che affligge il suo Paese, ma alle volte anche una leggerezza può portare esiti disastrosi. È quanto accaduto nelle scorse ore in cui il centro dei Celtics ha deciso di pubblicare un paio di storie Instagram con la nuova versione della “city edition” di Boston. Un modello che per ragioni di marketing era ancora nascosto e da tenere lontano dagli occhi dei tifosi, tanto che Kanter in meno di dieci minuti ha rimosso le storie dal suo profilo. La frittata però ormai era fatta, visto che sono bastati un paio di screen per conservare impressa l’immagine. Diverse fonti interne ai Celtics hanno confermato che quello è il modello della nuova maglia, mentre a Boston hanno preferito declinare ogni tipo di commento a riguardo la situazione, nella speranza di far cadere nel dimenticatoio l’episodio. La discussione invece è già partita sui social, con tanti tifosi che hanno espresso la loro opinione contraria di fronte a un modello che si distanzia un bel po’ dal classico biancoverde Celtics: il tribunale online ha già decretato il suo verdetto, ben prima che a Boston avessero deciso di svelare le nuove maglie.