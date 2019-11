Finisce con un doppio sorriso la serata del n° 20 azzurro dei Pelicans: partito in quintetto al posto dell'infortunato Favors, Melli ha chiuso con 7 punti a referto e soprattutto con il primo successo in carriera in NBA - interrompendo così la striscia di 4 sconfitte in fila che ha aperto la stagione di New Orleans