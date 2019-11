È soltanto un rookie, ma per alcuni è già un idolo da parecchio tempo: Tyler Herro, uno dei giovani più interessanti inseriti da Miami in squadra nell'ultima off-season, ha reso felice con un gesto semplice un suo tifoso molto particolare. Uscendo dal campo, ha lasciato il polsino a un fan che indossava la sua maglia di Kentucky - il college dove ha giocato prima di sbarcare in NBA. Ma a stupire tutti è l'emozione del ragazzo dopo il dono inatteso