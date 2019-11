Se solo non ci fossero 14 anni di distanza a separare LeBron James e Luka Doncic, si potrebbero già sognare duelli su duelli da qui alle stagioni future. Ma forse è proprio per questo che conviene godersi ancora di più quello che i due hanno mandato in scena stanotte: le loro triple doppie (39 punti, 12 rimbalzi e 16 assist per il Re, 31+10+15 per lo sloveno) non fanno parte solamente della storia di questa stagione, ma anche di quella della NBA. LeBron e Doncic sono diventati rispettivamente il più giovane e il più vecchio a realizzare una tripla doppia da almeno 30 punti, 10 rimbalzi e 15 assist nella storia della lega, nonché i due giocatori con più distanza di età ad esserci riusciti nella stessa partita. Forse è anche per questo che alla fine della loro battaglia i due si sono salutati in maniera un po’ più calorosa di quanto ci si potesse immaginare: James, in particolare, ha salutato Doncic dicendogli “Continua così, sei un gran figlio di…”, mentre lo sloveno un po’ sotto shock non ha replicato passando a salutare Anthony Davis con un sorriso grosso così stampato sul volto.

Le parole dopo il match di Doncic e di LeBron

“È stato pazzesco” ha detto Doncic dopo la partita. “Lo seguo da sempre, è il mio idolo fin dall’inizio. Poter giocare contro di lui una partita del genere e ricevere certe parole da lui dopo la partita è qualcosa di davvero speciale”. Intervistato da ESPN proprio sulle parole di Doncic che lo aveva definito come il suo idolo, James ha risposto così: “Non puoi mai sapere chi riuscirai a ispirare nel corso della tua carriera. Giocando per la purezza del gioco sono riuscito a ispirare un ragazzino che non è neanche cresciuto in America, ed è speciale. Abbiamo visto tutti quale sia la capacità di giocare creando per sé e per gli altri, ed è una cosa bellissima da vedere. Io stesso credo fortemente che questo sia il modo giusto di giocare, e lui gioca nella maniera giusta”.