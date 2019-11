NBA, Anthony Davis spaventa i Lakers: "Futuro a Chicago? In estate sarò free agent..."

Anthony Davis sta facendo sognare tutto il mondo Lakers grazie a un super avvio di stagione, in cui ha guidato - insieme a LeBron James - Los Angeles in testa alla Western Conference. L’entusiasmo intorno al numero 3 gialloviola ha subito però una piccola battuta d’arresto dopo le sue ultime dichiarazioni. Davis infatti ha infatti incontrato a Chicago gli studenti del suo vecchio liceo, la Prespective Charter School, e a un giovane atleta che gli chiedeva se gli piacerebbe giocare ai Bulls ha risposto: "Sicuramente non c’è nulla come giocare a casa. Non lo so… il prossimo anno sarò free agent, vedremo. È una possibilità". AD la prossima estate sarà effettivamente free agent, dopo il controverso addio ai Pelicans che lo ha portato ai Lakers, ma a Los Angeles tutti si aspettano che firmi un nuovo contratto e resti a lungo sulla West Coast. Questa apertura a un possibile futuro a Chicago - per quanto fatta rispondendo a un ragazzo della sua stessa città e in un ambiente non certamente ufficiale - è arrivata quindi abbastanza inaspettata, considerando anche l’ottimo momento che sta vivendo in gialloviola con la fresca nomina a MVP della settimana della Western Conference dopo tre vittorie a 32 punti, 13 rimbalzi e 2.7 stoppate di media.

“Chicago è la Mecca del basket”

I Lakers sono a Chicago dove affronteranno i Bulls (gara che potrete vedere anche sui canali di Sky Sport), e dopo l’allenamento Davis ha esaltato l’importanza della sua città natale nella storia della NBA: "Qui abbiamo i migliori giocatori di sempre, quelli che hanno fatto la storia della lega. La gente dice New York, ma non c’è paragone", ha spiegato, citando tra tutti Derrick Rose. "Ai tempi dei Bulls Rose mi ha dato speranza, e ha dato speranza a tutti i ragazzi di Chicago". La città del vento a febbraio ospiterà l’All-Star Game e Anthony Davis non vede l’ora di esserci: "Riportare tutti nella Mecca del basket sarà una grande cosa, mi emoziona l’idea di giocare davanti al pubblico di casa". I tifosi dei Lakers tremano…