A volte i giocatori NBA fanno cose talmente straordinarie che persino i loro avversari non possono fare altro che sorprendersi. È successo in Denver-Miami, durante la quale a partita ormai finita Derrick Jones Jr. è volato in cielo per una delle sue incredibili schiacciate. Talmente incredibile che anche l'avversario Mason Plumlee è rimasto a bocca aperta in panchina