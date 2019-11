La leggenda di Manute Bol continua a vivere nella NBA non solamente attraverso suo figlio Bol (attualmente sotto contratto con i Denver Nuggets), ma in qualunque essere umano particolarmente alto che entra nella NBA. È il caso di Tacko Fall, gigantesco lungo dei Boston Celtics che è diventato rapidamente un personaggio virale sui social. Forse è anche per sfruttare questa sua notorierà che i Maine Red Claws (l’affiliata della G-League dei Boston Celtics) hanno messo assieme lui e il compagno Tremont Waters per ricreare una foto davvero iconica. Nel corso della sua carriera Manute Bol ha giocato per un anno agli Washington Bullets con il minuscolo Muggsy Bogues, e la loro differenza di altezza (231 centimetri uno e 160 l’altro) rappresentata da tre palloni impilati uno sopra l’altro è diventata una foto iconica di un duo veramente buffo. Lo stesso hanno fatto i Red Claws con Tacko Fall e il compagno Tremont Waters: la loro differenza è meno marcata (226 centimetri contro i 178 del playmaker), ma fa comunque un effetto straniante e ha dato vita a una citazione davvero memorabile.