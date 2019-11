Draft NBA, Nico Mannion: show da 23 punti e 9 assist contro Illinois

“Statement night”, una serata per mandare un messaggio a tutti gli altri. Con queste parole l’azzurro Nico Mannion ha commentato la vittoria dei suoi Arizona Wildcats su Illinois, in cui ha dato spettacolo in prima persona. Dopo i 9 punti all’esordio di qualche giorno fa, Mannion - proiettato in Lottery per il prossimo Draft NBA - ha chiuso come miglior realizzatore dei suoi con 23 punti a referto a cui ha aggiunto anche 9 assist, raccogliendo 4 rimbalzi e segnando 9 dei 15 tiri tentati (1/3 da tre punti). Una prestazione d’autore che ha fatto girare le teste di molti, considerando anche i 20 punti del suo compagno Josh Green e i 19 di Zeke Nnaji, un trio di freshman che può dare grandi soddisfazioni alla squadra di coach Sean Miller. Dopo un primo tempo chiuso avanti di una lunghezza, i Wildcats sono scappati via nella ripresa alzando tantissimo il ritmo grazie a Mannion, rifilando 20 punti agli avversari prima di chiudere sul 90-69 con percentuali stellari dal campo (55.7% al tiro con il 44% da tre punti). “Abbiamo una delle migliori atmosfere della nazione ed è stata una bella serata” ha detto Mannion dopo la gara. “Da quando sono arrivato qui ci siamo concentrati sull’aumentare il ritmo in attacco, per correre in campo aperto e entrare presto nei nostri giochi. Quando ci riusciamo e giochiamo in maniera altruista, le cose girano per il verso giusto”.