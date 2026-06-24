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Mercato? Draft? No, Wembanyama si distrae così alle sfilate della Paris Fashion Week

NBA

Reduce dalla dolorosa sconfitta alle Finals con i suoi Spurs, Victor Wembanyama sembra volersi prendere una pausa dal basket e, invece di seguire le vicende di un mercato acceso dallo scambio con al centro Giannis Antetokounmpo o le scelte arrivate al Draft nella notte, si diletta da spettatore nella Paris Fashion Week. Ospite del noto brand Luois Vitton, il francese si è infatti presentato vestito di tutto punto a una sfilata e, considerata anche l’altezza, per i presenti è stato di fatto impossibile non notarlo

 

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