Non è stata una gran serata per Danilo Gallinari: sconfitti i suoi Thunder, male lui al tiro, con 4/17 dal campo e 2/10 da tre punti. Ma una delle due triple segnate porta le stimmate del fuoriclasse: 30 secondi alla fine della partita, l’MVP NBA a difendergli addosso, OKC sotto di 3 e con la chance di pareggiare. Solo rete: canestro e parità. Peccato non sia bastato