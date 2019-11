NBA, Carmelo Anthony pronto all'esordio: "Portland è l’opportunità perfetta”

L’esordio è atteso per la gara a New Orleans: il capitolo (probabilmente finale) della carriera di Carmelo Anthony lo vedrà con la maglia di Portland, quella che l’ex campione NCAA con Syracuse definisce “l’opportunità perfetta per me in questo momento”. Sono le prime parole di Anthony dopo la sua firma ai Blazers, affidate al suo canale Youtube, in un video intitolato “Il mio prossimo capitolo con i Portland Trail Blazers”. L’ex giocatore di Knicks, Thunder e Rockets racconta di essere già stato vicino in passato alla squadra dell’Oregon: “Li ho sempre avuti nel mirino, solo che in passato non si è mai concretizzato nulla”. Già nel 2017 CJ McCollum aveva provato a “reclutarlo”, arrivando anche a postare sul suo account Instagram una foto di ‘Melo con la canotta dei Blazers. “Negli ultimi due anni io e Dame [Lillard] ci siamo sempre tenuti in contatto, le conversazioni sono state frequenti; con CJ [McCollum] ci siamo allenati assieme negli ultimi quattro anni”, racconta Anthony. Che sempre avere le idee chiare sul suo innesto in squadra: “Voglio essere chiaro su quello che posso portare ai Blazers, sul modo in cui posso aiutarli a far bene: sono convinto che vinceremo questa scommessa se saremo tutti sulla stessa lunghezza d’onda”. L’accordo con la squadra diventerà garantito solo se Anthony sarà ancora a roster dopo il 7 gennaio: nel frattempo, per ogni giorno trascorso all’interno dell’organizzazione, prenderà 14.500 dollari. “È successo tutto in 48 ore, tra mercoledì e giovedì. Loro mi volevano immediatamente a disposizione, io ho chiesto 3-4 giorni per ricalibrarmi mentalmente ed emotivamente. Era come se mi fossi allontanato dalla pallacanestro negli ultimi tempi: ho dovuto farlo, per il mio bene”, aggiunge, aprendo così uno spiraglio su un periodo della sua vita – quello trascorso lontano dalla lega, non per sua volontà – non certo facile. “L’ultimo anno e mezzo per me è stato davvero un sali-e-scendi emotivo pazzesco”, ammette Anthony – ma quello che è successo in passato resta nel passato, non posso più farci nulla. Sicuramente ho imparato alcune lezioni, oggi vedo la realtà in maniera molto chiara, capisco molte più cose: il mio approccio ora è diverso”, assicura. Per Anthony, che non gioca una partita NBA dal novembre 2018 (le 10 gare in maglia Rockets) è come dover tornare a pensare a se stesso come un giocatore NBA: “Da quando ho ricevuto la chiamata dei Blazers, la sfida per me è stata quella di schiacciare l’interruttore e rimettermi in modalità attiva: allenarsi tanto per allenarsi, mentre aspetti una chiamata, è una cosa; allenarsi dopo avere ricevuto una chiamata, sapendo che scenderai in campo, è un’altra”.