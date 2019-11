NBA, Jimmy Butler torna a Philadelphia da ex: che disfatta per Miami

L’abbraccio di Embiid, i fischi del pubblico e la rivincita di Josh Richardson

Decisamente meglio di lui infatti è stata la prestazione dell’altro ex, il “sacrificato” Josh Richardson - di cui gli Heat si sono dovuti disfare proprio per far spazio a Butler. Il n°0 dei Sixers ha giocato la miglior partita della sua stagione, chiudendo con 32 punti, 11/15 al tiro, 6/7 dall’arco e un eloquente +33 di plus/minus che ben racconta il suo impatto sul match. “Una partita come le altre”, ripete a fine partita, mentre Butler prima di prendere la strada verso gli spogliatoi è andato a raccogliere l’abbraccio e il saluto di Joel Embiid - il miglior amico che ha lasciato a Philadelphia. Il pubblico invece lo ha dimenticato in fretta, tanto da riservargli una bella dose di fischi durante i primi possessi di partita - andati via via scemando una volta che il punteggio era diventato la più grande delle rivincite. “Non c’ho fatto caso - commenta il diretto interessato a fine partita - non ne ho sentiti molti. Ho visto qualcuno rivolgersi in maniera poco gentile quando la gara era finita, ma non faccio attenzione a queste cose. In quel roster ci sono tanti fratelli, loro sono i miei ragazzi: gli auguro il meglio, nulla di meno. E di continuare a giocare l’ottima pallacanestro che hanno messo in mostra oggi sul parquet. Gli auguro di combattere e lottare per il titolo NBA, tanto quanto mi spero di riuscire a farlo con Miami. Qualche fischio e una serata del genere non cambierà le cose: restano i miei amici e i miei compagni”.