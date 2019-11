NBA, Carmelo Anthony: super debutto casalingo, tifosi Blazers in delirio

“Melo! Melo!”, questo l’urlo del pubblico di Portland all’uscita dal campo di Carmelo Anthony nell’ultimo quarto della partita vinta con Oklahoma City a risultato ormai acquisito. Tutti in piedi per un debutto casalingo giocato splendidamente dal numero 00, che ha chiuso con 19 punti la sua prima partita in maglia Blazers al Moda Center. 19 punti frutto di un quasi perfetto 9/11 dal campo (1/1 ai liberi), la più alta percentuale al tiro (81.8%) nelle partite con almeno due conclusioni tentate in tutta la sua carriera. Melo ha alternato classici tiri dal mid-range a conclusioni al ferro, compresa una schiacciata a due mani che ha mandato in estasi i tifosi, tentando un solo tiro dall’arco (sbagliato). Nella sua partita anche 4 rimbalzi e 2 assist in 29 minuti sul parquet. Prosegue quindi l’impatto positivo dell’ex giocatore di Houston, che nell’ultima delle quattro gare esterne con cui ha iniziato la sua avventura con Portland aveva guidato la squadra alla vittoria su Chicago segnando 25 punti, il suo massimo in stagione. Fino a qui Melo viaggia a 16.6 punti e 5 rimbalzi di media, con il 45.3% al tiro. Cifre migliori rispetto a quelle delle 10 partite giocate lo scorso anno con i Rockets prima di essere tagliato.

“Volevo ritrovare la gioia di giocare”

“Credo che i miei compagni ora siano più rilassati – ha spiegato Anthony a fine gara – quando li ho incontrati la prima volta a New Orleans c’era grande eccitazione intorno al mio ritorno, ma né io né loro sapevamo bene come sarebbe andato il mio inserimento in squadra. Io volevo solo tornare in campo e ritrovare la gioia di giocare a pallacanestro, e grazie alla disponibilità dei ragazzi l’ho ritrovata in fretta”. Felice per il ritorno a grandi livelli di Melo, nonostante la sconfitta subita, anche il suo amico Chris Paul: “Lui è tosto, specialmente in quella posizione di mezzo post su cui ha costruito una carriera. È uno dei migliori di sempre a giocare in quella posizione – ha spiegato il play dei Thunder – e amo difendere su di lui. Mi piace vederlo giocare bene, eccetto quando me lo trovo contro…”. Portland con le ultime due vittorie in fila targate Anthony è tornata vicina alla zona playoff a Ovest. Il prossimo impegno dei Blazers sarà ancora in casa contro Chicago, e Melo vuole continuare a stupire i suoi nuovi tifosi