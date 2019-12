NBA, neanche 3 assist a sera eppure leader di squadra: il record di Darius Garland

La statistica ha quasi dell’incredibile. Non tanto che Darius Garland, professione point guard, non vada oltre i 3 assist a sera (2.9 dopo 26 partite, tutte iniziate in quintetto, con quasi 28 minuti medi di impiego). A rendere il dato davvero curioso è il fatto che Garland dei Cavs versione 2019-20 sia il miglior passatore a livello statistico. Non era mai successo – dall’introduzione del cronometro dei 24 secondi, ovvero dal 1951 – che un giocatore potesse guidare la propria squadra nella categoria dei passaggi senza toccare i 3 assist a sera. Il precedente record (non esattamente prestigioso) apparteneva a Marcelo Huertas, che nella sua apparizione in maglia Los Angeles Lakers durante la stagione 2015-16, era il miglior passatore dei gialloviola fermandosi a 3.4 assist a sera, media di pochissimo inferiore a quella tenuta da un giocatore come Tony Parker, miglior assistman degli Spurs nel 2017-18 (3.5). Il prodotto di Vanderbilt, scelto alla n°5 dai Cavs all’ultimo Draft, si è peraltro messo in mostra durante l’anno sia dal punto di vista realizzativo (sono arrivate un paio di escursioni sopra i 20 punti, contro Dallas e Milwaukee) che sfoggiando percentuali più che accettabili dall’arco (ha chiuso il suo novembre con il 39% da tre punti, cifra poi scesa a dicembre) ma non è mai andato oltre i 6 assist nella sua ancor giovane carriera NBA. Di squadra Cleveland produce solo 21 assist a sera (terzo totale più basso di tutta la lega) e solo il 15.5% dei canestri dei Cavs sono assistiti. Per quello che riguarda la (scarsa) produzione da passatore di Garland, il suo bersaglio preferito è il compagno di backcourt Collin Sexton, a cui ha passato la palla 237 volte ma fornendogli solo 13 assist (il 5.4%); cinque passaggi in meno (232) ma lo stesso numero di assist anche per Tristan Thompson e per Kevin Love, nel suo caso però con 195 passaggi, mentre il compagno che può vantare di aver ricevuto in stagione più assist da Darius Garland – evenienza rara, quindi preziosa – è il turco Cedi Osman, messo 14 volte nelle condizioni migliori per poter segnare.