NBA Christmas 2019: tutti gli appuntamenti da non perdere su Sky Sport

A Natale l’appuntamento fisso con lo sport in TV è sempre quello con la NBA: 5 partite, una più bella dell’altra, tutte da seguire per oltre 12 ore in diretta sui canali Sky Sport. Una vera e propria maratona cestistica, che inizierà alle 17.30 con uno speciale “Basket Room” dedicato proprio al “Christmas Day”, per chiudersi all’alba del giorno dopo. Inoltre, in ogni intervallo tra le partite ci sarà lo “Studio NBA”, con la conduzione di Alessandro Mamoli, in compagnia di Matteo Soragna, e le analisi delle partite, anche nel corso dell’intervallo, sempre con Mamoli e Soragna, ai quali si aggiungeranno Francesco Bonfardeci, Davide Pessina e Marco Crespi. Questi i cinque appuntamenti per non perdere nulla della lunga serata dedicata al Natale NBA:

25 dicembre, ore 18.00 | TORONTO RAPTORS-BOSTON CELTICS | Commento LIVE di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA | Repliche giovedì 26 dicembre alle 9 e alle 23 su Sky Sport NBA

25 dicembre, ore 20.30 | PHILADELPHIA 76ERS-MILWAUKEE BUCKS | Commento LIVE di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA | Repliche giovedì 26 dicembre alle 11 e alle 18 su Sky Sport NBA

25 dicembre, ore 23.00 | GOLDEN STATE WARRIORS-HOUSTON ROCKETS | Commento LIVE di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA | Repliche giovedì 26 dicembre alle 16 su Sky Sport NBA

Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, ore 02.00 | LOS ANGELES LAKERS-L.A. CLIPPERS | Commento LIVE di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA | Repliche giovedì 26 dicembre alle 14 e alle 21 su Sky Sport NBA

Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre ore 04.30 | DENVER NUGGETS-NEW ORLEANS PELICANS - con il commento originale in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA