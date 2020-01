NBA, rientro al top per Gallinari: 20 punti e la giocata decisiva in difesa contro Doncic

Aveva saltato le ultime quattro partite – contro Clippers, Grizzlies, Hornets e Raptors – ma la voglia di tornare in campo era tanta e, dopo aver testato la caviglia sinistra prima del via, Danilo Gallinari ha scelto la sfida contro Dallas (e il duello con Luka Doncic) per tornare in quintetto per i suoi Thunder. Un ritorno molto positivo tanto per l’azzurro che per la squadra, che contro i Mavs ha centrato la settima vittoria nelle ultime otto gare, arrivata anche grazie a una giocata difensiva del “Gallo” nei minuti finali del quarto quarto ancora più importante dei 20 punti messi a segno nel corso della gara. A 30 secondi dalla fine, con OKC sopra soltanto di un punto (102-101), Gallinari si ritrova a difendere uno-contro-uno proprio contro Doncic, che dopo un paio di esitazioni in palleggio, prova a trovare una via di penetrazione a sinistra ma si vede scippare li pallone dal n°8 dei Thunder, che innesca il recupero fondamentale dei suoi. “Ho provato soltanto a difendere seguendo le indicazioni dello scouting report”, ha dichiarato Gallinari nel post-partita. “Luka ama andare più a sinistra che a destra, per cui sapevo che avrebbe provato a portarsi il pallone sulla mano sinistra. È stata una buona giocata”. Se il terzo quarto dell’azzurro è stato esemplare nel dimostrare tutta l’importanza di Gallinari all’interno dell’attacco dei Thunder (13 dei 27 punti di squadra nella frazione hanno portato la sua firma, con 5/6 al tiro e 4 triple a segno), la giocata difensiva ritrovandosi in isolamento contro uno dei legittimi candidati MVP di questa stagione NBA è forse ancora più indicativa dei mille modi in cui l’ala di coach Donovan sa essere utile ai suoi. Giocata che è tutt’altro che figlia del caso, visto che tra tutti i giocatori NBA che vengono attaccati in isolamento con una certa costanza (in almeno 30 possessi dall’inizio della stagione), Gallinari è quello che costringe i suoi avversari all’efficienza offensiva più bassa in tutta la NBA. Nei suoi 50 possessi difensivi in isolamento, infatti, il n°8 di OKC ha concesso la miseria di 0.58 punti per possesso agli attaccanti che hanno osato sfidarlo (Bam Adebayo è secondo a quota 0.648) e di questa dote dell’azzurro se n’è accorto anche un fenomeno come Luka Doncic, fermato su uno dei possessi fondamentali della gara.