Gallinari&Paul fermano Doncic, ko Denver e Phila

Prestazione in grande stile anche per Luka Doncic, che prima del via era dato in forse per via delle conseguenze fisiche della brutta caduta riportata contro i Lakers nell’ultima gara dei suoi Mavs. Invece lo sloveno dimostra fin da un primo quarto clamoroso – 17 punti con 5/8 dal campo, due triple a segno e 6 viaggi in lunetta – di aver recuperato perfettamente e di essere anzi in una grande serata. Chiuderà con 35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, anche se alla fine risultano deficitarie le sue percentuali dall’arco (solo 3/16 per lui)