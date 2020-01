NBA, Kanter coperto da censura in Turchia. Il video del giocatore su Twitter

“Sansur” in turco vuol dire censura. Qualcosa di cui non vergognarsi quando si vive sotto un regime, ma all’occorrenza da mettere in mostra sullo schermo in bella evidenza con un riquadro nero pronto a spuntare ogni volta che Enes Kanter viene coinvolto dai compagni sul parquet. Il video paradossale postato dal centro dei Celtics via social spiega più di mille parole la situazione e il tentativo reiterato da parte del presidente Erdogan di oscurare il suo oppositore politico: una scritta che corre in giro per il parquet, ma che a fatica riesce a nascondere l’ottima circolazione di palla che porta Boston a schiacciare proprio con Kanter. “Sono molto triste – sottolinea il diretto interessato – questo è il modo in cui un sito di pallacanestro turco censura la mia presenza in campo durante una partita dei Celtics. Sono dispiaciuto per i tifosi NBA del mio Paese, loro non possono guardare nel migliore dei modi un match a causa della dittatura”. L’ennesimo episodio che racconta la persecuzione subita negli ultimi anni da Kanter, da quando ha deciso di prendere posizione contro il regime e far sentire la sua voce per raccontare le violenze e i soprusi commessi in Turchia.