NBA, Ja Morant on fire: è lui a infiammare i Memphis Grizzlies con le sue giocate. VIDEO

Il miglior rookie della lega in questa prima metà di stagione ha dominato contro Houston, regalando a Memphis il sesto successo in fila. Giocate dietro la schiena, assist, triple in faccia a Harden e un (quasi) perfetto 10/11 al tiro dal campo: cifre mai viste prima per un giocatore al primo anno in NBA

“Tutti quelli che continuano ad avere dubbi sul mio conto, dicono che non sono in grado di fare canestro da lontano. Questa sera gli ho dimostrato che si sbagliano di grosso”. Ja Morant chiude così la sua serata perfetta contro i Rockets, con parole che non nascondono di certo la convinzione che il rookie dei Grizzlies ha nei suoi mezzi. Un talento diverso dagli altri, scelto con la seconda chiamata da Memphis e coccolato dai tifosi del Tennessee che in lui vedono la chiave per percorrere la strada più breve e tornare ai playoff. Un vincente, sempre incisivo quando il pallone pesa di più – per una volta anche con i piedi oltre l’arco, come dimostrato subito contro Houston. Già nel primo quarto infatti Morant ha approfittato della scelta difensiva di Harden su di lui di passare dietro, sfidandolo apertamente al tiro lasciando metri di spazio e tutto il tempo del mondo: solo rete al primo tentativo, con tanto di dedica piccati “a dire a quei figli di… quello che sono in grado di fare”, come si intuisce anche dal primo piano nel video dopo il canestro.