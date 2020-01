NBA, Kyle Lowry spinto di nuovo da un tifoso: "La prossima volta non mi controllo". VIDEO

Cleveland o San Francisco, cambia poco. Almeno per Kyle Lowry, colpito di nuovo da un tifoso che lo ha spintonato durante la gara vinta dai Raptors in Ohio a seguito di un suo volo sulla prima fila per provare a recuperare un pallone che stavo uscendo. Un episodio capitato nel quarto periodo, con l’All-Star di Toronto a caccia del possesso dopo l’errore al tiro di Pascal Siakam. Un salto in braccio alla prima fila e il salvataggio è riuscito, ma al ritorno in campo uno dei due tifosi “travolti” lo allontana malamente, mettendo le sue mani sulla schiena del giocatore. Lowry a quel punto si è fermato e voltato indietro, perdendo per qualche secondo l’attenzione verso la partita e rivolgendosi verso l’uomo seduto a bordocampo. “Sono stato spinto, è la seconda volta che mi capita”, sottolinea a fine partita. “Se succederà di nuovo onestamente non so se sarò in grado di controllarmi. A persone di questo genere non deve essere permesso l’accesso alle arene, questi “tifosi” non fanno parte del nostro gioco”. Il riferimento è chiaro e noto a tutti, quando in circostanze simili fu colpito durante una delle gare di finale con Golden State. La NBA non si è ancora espressa in merito all’accaduto.