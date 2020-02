NBA, high school di Kobe Bryant: tributo con la maglia ritrovata

La Lower Marion high school di Philadelphia ha dedicato un tributo speciale al suo ex giocatore più famoso, svelando la maglia numero 33 con la quale giocava Kobe Bryant e che era stata rubata due anni fa per poi essere recuperata in Cina da un collezionista

La maglia numero 33 di Kobe Bryant, ritirata dalla Lower Marion high school di Philadelphia, era stata rubata dal campus nel 2017. È stata da poco recuperata grazie a un collezionista che l’aveva acquistata in Cina, ma che sospettando fosse rubata ha contattato la scuola. Durante il tributo dedicato a Bryant in occasione della prima partita giocata dopo la sua morte la canotta numero 33 è stata svelata appesa a una parete della palestra intitolata (già precedentemente) proprio al suo atleta più famoso. Bryant ha frequentato la Lower Marion dal 1994 al 1996, entrando poi direttamente nella NBA senza passare dal college. Per l’occasione la palestra era stipata di 1600 persone, tra cui il suo vecchio coach Gregg Downer, alcuni ex compagni di squadra e il cugino di Kobe John Cox. “È quasi assurdo ritrovare la maglia di Kobe proprio in un momento del genere - ha detto Downer – quando la luce ha illuminato il numero 33 sulla parete è stato emozionante”. Emozionato anche il preside della Lower Marion, Sean Hughes: “Grazie a lui il nome della nostra high school è conosciuto in tutto il mondo. Nonostante la fama internazionale Kobe ci è sempre rimasto vicino e tornava qui per trovare i professori e il coach Downer. Ci ha anche aiutato a rendere fantastica questa palestra”. Dopo i discorsi la vecchia squadra di Bryant gli ha reso onore anche sul campo, vincendo 42-37 al supplementare contro Souderton. La maglia numero 33 di Kobe alla Lower Marion era stata esposta anche dai Philadelphia 76ers in occasione della loro prima partita dopo la tragedia.